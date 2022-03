Pubblicità

Un equipaggio della Polizia Municipale ha individuato e aiutato un anziano di 97 anni che si trovava in evidente stato confusionale in corso Serrovira. Una volta individuato l’uomo, i Vigili urbani si sono attivati per risalire alla sua identità tramite l’Ufficio Anagrafe. L’anziano – residente in contrada Cotturo – si era allontanato da casa senza avvisare i familiari. Gli agenti della Municipale sono riusciti quindi a contattare la figlia dell’uomo che ha raggiunto e riaccompagnato a casa il padre.