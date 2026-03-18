I Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina e un’ambulanza del 118 sono dovuti intervenire nel quartiere di San Paolo per prestare soccorso ad un’anziana. La donna era rimasta riversa sul pavimento probabilmente a causa di un malore accusato. I pompieri hanno forzato la porta d’ingresso permettendo così al personale medico di intervenire e soccorrere l’anziana che è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.