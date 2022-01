Pubblicità

Gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina hanno soccorso un’anziana residente nelle centralissima via Gela. Secondo le prime ricostruzioni immediatamente successive all’intervento del personale sanitario, l’anziana avrebbe riportato un trauma facciale con conseguenze neurologiche in seguito ad una caduta domestica. La perdita di equilibrio sarebbe avvenuta nella serata di ieri con la donna rimasta a terra tutta la notte. Immediato il ricovero dopo il trasferimento all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove l’anziana è in osservazione.