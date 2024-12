ANTROPHOS – IL MEDITERRANEO – L’UOMO E IL SISTEMA ABITATIVO.

Invitiamo tutti gli amici a questo evento del Centro di Cultura Siciliana e del Mediterraneo e dell’Associazione Italiana Turismo Sociale. L’incontro avverrà giorno 15 dicembre 2024 presso la Casa di Rosa in via Martinez, 42 a Licata alle ore 18.00

È un incontro culturale che mette in evidenza le strutture abitative (case e luoghi d’aggregazione) nell’ambito delle società che si affacciano sul Mediterraneo, greci, arabi, tunisini, spagnoli, francesi, italiani. Conoscere le strutture abitative significa conoscere tipo di vita, cultura speranze dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo. La conoscenza delle varie culture dei popoli è l’antidoto alle attuali guerre che incombono sul Mediterraneo ed in particolare in Medio Oriente.

Benvenuti nella Casa di Rosa, sede del Centro di Cultura Siciliana e del Mediterraneo e nuovo contenitore culturale licatese e di tutta la Sicilia.

Le relazioni saranno tenute dalla Dr.ssa Flavia Gibaldi: IL sistema abitativo nella storia e dalla Dr.ssa Caterina Mannino: Il sistema abitativo nella bacino del Mediterraneo.