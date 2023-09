Pubblicità

In vista del nuovo anno scolastico, la Vicesindaca Francesca Platamone ha voluto indirizzare un messaggio agli operatori del mondo della scuola.

Carissimi alunni e famiglie, dirigenti, docenti e personale Ata delle scuole di ogni ordine e grado di Licata,

Con l’inizio del nuovo anno scolastico ho il piacere di rivolgere a voi tutti, anche a nome dell’intera Giunta Comunale, un caloroso saluto.

Cari bambine e bambini, cari ragazze e ragazzi, riponete sempre una grande fiducia in voi stessi, nelle vostre capacità, nella vostra preziosa unicità. Siate sempre curiosi di conoscere, di apprendere, di creare costantemente relazioni sane tra pari; riponete fiducia nei vostri insegnanti.

Cari piccolini, voi che cominciate la meravigliosa esperienza della vita scolastica, a voi possano arrivare il sorriso e la speranza più belli, in segno di accoglienza all”ingresso di questa nuova avventura.

Cari genitori, siate presenti e pertecipi alla vita scolastica dei vostri figli, siate disponibili al dialogo con la scuola, perché senza la vostra collaborazione la formazione educativa e umana dei vostri figli non sarà mai completa.

Cari insegnanti, per l’impegno e la passione che mettete, in quello che da maestra chiamo ‘il mestiere più bello del mondo”, auguro entusiasmo, pazienza e creatività, affinché nell’arte di insegnare possiate trovare sempre le migliori idee, sperimentando i migliori percorsi per garantire il successo formativo di ciascun alunno, per lasciare impronte indelebili nell’ educazione al rispetto dell’altro e nell’ educazione al senso civico.

Ai Dirigenti scolastici, così impegnati nella gestione della complessità della scuola, vi auguro la lucidità di operare le scelte migliori, di coordinare e indirizzare il lavoro affinché le nostre istituzioni scolastiche possano continuare ad essere delle eccellenze; vi auguro la giusta determinazione per attivare i necessari rapporti con l’ente locale e tutte le realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio, affinché la città diventi presto una “comunità educante’.

Ai Dsga e al personale Ata tutto, così indispensabili a contribuire al funzionamento delle nostre scuole, a voi l’augurio di sentirvi protagonisti a pieno titolo della comunità educante.

A tutti, il mio personale impegno e quello di tutta l’Amministrazione Comunale nella gestione responsabile di tutto ciò che rientra nelle nostre competenze e l’impegno concreto alla collaborazione.

Buon Anno Scolastico!

La Vicesindaca – Maria Platamone, assessore all’istruzione.