Ricorrenza importante per il Santuario della Madonna Addolorata di Sant’Agostino. Si celebra infatti oggi il 53° anniversario di elevazione al Santuario. Era il 13 Aprile 1973. “Giorno di Grazia da ricordare per rinnovare la Missione – le parole di padre Stefano Principato, rettore del Santuario – Oggi più che mai preghiamo perché al più presto il nostro Santuario sia riaperto al culto”.
Madonna Addolorata, è il 53° anniversario dell’elevazione a Santuario
Il meteo
Licata
cielo sereno
17.7 ° C
17.7 °
17.7 °
79 %
5.1kmh
6 %
Lun
18 °
Mar
19 °
Mer
16 °
Gio
16 °
Ven
18 °
Ultime Notizie
Rottamazione Quinques: Confcommercio lancia forte appello al Consiglio comunale
ROTTAMAZIONE QUINQUES: Confcommercio Licata lancia un forte appello al Consiglio comunale. Nei giorni scorsi avevamo accolto positivamente la notizia dell’approvazione, da parte della Giunta comunale...