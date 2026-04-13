Ricorrenza importante per il Santuario della Madonna Addolorata di Sant’Agostino. Si celebra infatti oggi il 53° anniversario di elevazione al Santuario. Era il 13 Aprile 1973. “Giorno di Grazia da ricordare per rinnovare la Missione – le parole di padre Stefano Principato, rettore del Santuario – Oggi più che mai preghiamo perché al più presto il nostro Santuario sia riaperto al culto”.