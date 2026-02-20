ADV

Il governatore della Sicilia, Renato Schifani, ha firmato l’intesa con il ministro dei Trasporti per la nomina di Annalisa Tardino a presidente dell’Adsp della Sicilia Occidentale.

A dare la notizia è stato lo stesso ministro Matteo Salvini, intervenendo in video alla riunione della direzione della Lega Sicilia a Messina. “Oggi il presidente Schifani – ha detto Salvini – ha dato il via libera a una scelta che da ministro ho fatto sull’Autorità portuale della Sicilia Occidentale, nella persona di Annalisa Tardino”.

Per perfezionare la designazione manca solo il parere che dovrà essere espresso dalle commissioni competenti del Senato e della Camera.