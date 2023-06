Pubblicità

Anna Triglia – eletta con la lista Noi nel corso dell’ultima tornata elettorale – è la nuova Presidente del Consiglio comunale. Nel corso della votazione di questa sera, il civico consesso le ha riservato ben 19 preferenze su 24, con cinque schede bianche (appare scontato che si tratti dei voti di Amato, Cammilleri, Dainotto, Cigna e Vicari). Sono stati pertanto rispettati i pronostici della vigilia che davano Anna Triglia come la favorita per dirigere l’assise cittadina per i prossimi anni.

Vicepresidente del Consiglio Comunale è stata eletta Viviana Dainotto del Movimento 5 Stelle con 18 voti, 1 nulla e 5 bianche.

Terzo componente è stata quindi votata Tiziana Augusto con 18 preferenze e 6 schede bianche.

L’intero ufficio di Presidenza del Consiglio comunale pertanto è composto da donne.