La Presidente del Consiglio Comunale Anna Triglia:“un plauso a tutti i Deputati Regionali, dobbiamo essere uniti per far risorgere Licata”.

“Penso di interpretare il pensiero di tutti le Consigliere e i Consiglieri di maggioranza e di opposizione nell’esprimere soddisfazione per i finanziamenti concessi dalla Regione Siciliana per il Comune di Licata nella Finanziaria Regionale. Da Presidente del Consiglio ho sempre lavorato per mantenere aperto il dialogo con tutti i rappresentanti del Governo Regionale ma anche con tutti i parlamentari di opposizione, licatesi e agrigentini. Tutti ci hanno aiutato ad ottenere quanto auspicavamo”.

La Presidente del Consiglio Comunale, Anna Triglia, ha voluto con una nota esprimere il suo pensiero dopo le decisioni a Palermo relative ai progetti finanziati sul territorio di Licata.

“In questo momento Licata – ha continuato la Presidente Triglia – attraversa una grave crisi economica e sociale quindi questo lavorare tutti insieme per crescere e fa risorgere Licata, non era soltanto auspicabile ma necessario. Per questo anche il mio ringraziamento alla Giunta di Governo ma anche a tutti i Parlamentari, anche dell’opposizione, che ci hanno sostenuto. A tutti va riconosciuto ampio merito. Chiediamo a tutti di continuare ad essere vicini alla nostra città. Abbiamo bisogno dell’unità che ci dà molta forza”.