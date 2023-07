Pubblicità

Dopo l’accoltellamento di ieri sera, arriva la presa di posizione della presidente del Consiglio, Anna Triglia.

“Invito tutti i ragazzi che ieri sera erano presenti alla Danaide di recarsi domani mattina presso la locale stazione di Polizia dello Stato per raccontare quello che avete visto. Tirate fuori il carattere. Senza rispetto della legalità non c’è futuro. Confido in voi”