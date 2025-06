Una nota del Presidente del Consiglio comunale, Anna Triglia.

Il mio ruolo di presidente del consiglio mi obbliga a dover parlare di questo tsunami che si è abbattuto improvvisamente sulla città, su tutta la provincia e che sta scuotendo la politica e l’attività amministrativa.

In questi casi, a mio parere, sarebbe meglio che ognuno facesse la sua parte, dando il massimo contributo alle autorità preposte per arrivare più velocemente alla verità. Purtroppo questi avvenimenti poi vengono strumentalizzati a dovere da chi ha a cuore solo l’Interesse personale o l’attaccare l’avversario politico di turno, iniziando a fare processi ed emettere sentenze. Da presidente del consiglio oggi, e da consigliere ieri, ho sempre svolto il mio ruolo con la massima trasparenza e nella totale legalità. Quando anni fa mi è stato proposto di scendere in politica e di essere sintesi di un gruppo di amici che volevano impegnarsi per cambiare le sorti di questo paese, l’ho fatto, dando tutta me stessa, le mie scelte sono sempre state guidate dall’amore per la mia città e per il bene della mia città. Le vicende giudiziarie che vedono coinvolte persone, funzionari, politici a me vicino, mi toccano sul piano personale, ma mi lasciano del tutto tranquilla sulla mia attività politica. La mia totale fiducia nella magistratura mi fa stare serena e fiduciosa che le persone coinvolte, se estranee ai fatti, possano dimostrare nelle sedi opportune la propria posizione. Invito la politica indipendentemente dal colore politico, di evitare di strumentalizzare una situazione che è inutile negare cosi come ci viene raccontata dalla stampa pare essere già di per sé molto devastante, di continuare a lavorare per il bene della città e di far lavorare la magistratura serenamente. Ci tengo a precisare di aver la massima fiducia nel sindaco Angelo Balsamo, nella sua giunta ma soprattutto in tutto il consiglio comunale, una volta che questa fiducia sarà venuta meno non esiteró un solo istante a dimettermi da ogni ruolo politico e dedicarmi alla mia amata famiglia e al mio amato lavoro, nell’aiutare chi sta male.

Il presidente del consiglio dott.ssa Anna Triglia