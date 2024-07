Pubblicità

La Presidente del Consiglio Comunale, Anna Triglia, ha inviato una nota a Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, dopo il reiterato attacco all’Amministrazione e ai rappresentanti politici da parte di consiglieri comunali dell’opposizione e di esercenti.

Ecco il testo della lettera:

Oggetto: Reiterati attacchi all’istituzione Comune da Consiglieri dell’Opposizione ed esercenti

Le scrivo questa missiva consapevole della Sua grande sensibilità e del Suo alto senso delle Istituzioni. Da Presidente del Consiglio Comunale, votato dalla maggioranza che sostiene il Sindaco avv. Angelo Balsamo, sono ad esprimerle la mia preoccupazione per gli attacchi rivolti al Sindaco e a tutta la classe politica, che rappresento da Consiglieri Comunali dell’opposizione, da esercenti che non ha gradito l’intervento efficace per dare legalità alla nostra città nel settore della ristorazioni e nella gestione del suolo pubblico o il pagamento delle tasse.

Chiedo un Suo intervento, in qualità di rappresentante dello Stato sul territorio, e le allego, per testimoniare il mio senso di disagio profondo, quanto è stato pubblicato dagli organi di stampa e sui social.

Le comunico che ho proceduto a trasmettere ad un mio legale tutto quanto pubblicato per tutelare la mia immagine messa a dura prova da post su Facebook dove siamo stati definiti “delinquenti”, “fascisti” ed apostrofati in ogni modo.

E’ importante che ci sia un forte richiamo al rispetto per la persona e per il rappresentante delle Istituzioni, diversamente corriamo il rischio di combattere da soli la battaglia per il ripristino della legalità nella nostra città. Ogni giorno proviamo, con impegno e passione, a dare risposte concrete in una situazione di emergenza costante: rifiuti, acqua, ordine pubblico, infrastrutture. Lo facciamo consapevoli che non è facile, ma non è nemmeno impossibile. Ma Le confesso Eccellenza che leggere quanto è stato scritto, che alimento un odio sociale incontrollabile, fa male. Per questo Le chiedo di intervenire con tutta la Sua autorevolezza per ristabilire accettabili canoni di dibattito democratico nella nostra amata ma martoriata città.

D.ssa Anna Triglia – Presidente del Consiglio Comunale