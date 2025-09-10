Il Presidente Giuseppe Pendolino ha assegnato le deleghe ai membri del Consiglio Provinciale.

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, assistito dal Segretario Generale Melania Alessandra La Spina, ha assegnato, questa mattina, con Determina Presidenziale, le deleghe ai consiglieri provinciali.

Sono incarichi, unitamente a quello del Presidente, che vengono esercitati a titolo gratuito.

Applicando il principio di collegialità e nei limiti stabiliti dallo Statuto, il Presidente Pendolino ha distribuito le deleghe nel modo seguente:

Amato Antonino – Delega Turismo- Ambiente e Giardino Botanico;

Ambrogio Giuseppe – Delega Istruzione – Formazione – Edilizia Scolastica – Cultura;

Cutrera Giovanni – Delega alla Viabilità ;

Grassadonio Alessandro – Delega Agricoltura – Pesca – Attività produttive;

Scicolone Domenico – Delega Patrimonio – Risorse Umane- Manutenzioni – Politiche Attive del Lavoro – URP;

Traina Giuliano – Delega Ragioneria- Bilancio- Trasporti- Innovazioni Tecnologiche – Attività economiche – Zootecnia – Trasformazione prodotti caseari;

Triglia Anna – Delega alla Solidarietà sociale.

Le deleghe possono essere revocate, in ogni momento, con provvedimento motivato da parte del Presidente del Libero Consorzio Comunale.

Soddisfazione ha espresso il Presidente Pendolino “una giornata importante che completa l’assetto istituzionale dell’Ente e rafforzerà il lavoro fin qui intrapreso con il contributo dei consiglieri provinciali”.

Il Presidente ha nominato il Consigliere Domenico Scicolone come Vicepresidente, che lo sostituirà nei casi di assenza o impedimento.