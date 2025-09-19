La Delegata alla solidarietà sociale del Libero Consorzio comunale di Agrigento Anna Triglia, si è incontrata, questa mattina, con il direttore del dipartimento dell’integrazione sociosanitaria dell’ASP di Agrigento Ercole Marchica ed i funzionari del settore. L’incontro si e’ svolto in un clima di disponibilità ha posto le basi per una collaborazione tra enti per verificare le attività legate alla solidarietà sociale in tutti i distretti sociosanitari in riferimento alla legge 328/200.

Particolare attenzione a tutte le altre attività legate all’assistenza sociosanitaria con particolare attenzione alla fasce più fragili della popolazione. Seguiranno altri tavoli operativi e nuove iniziative per il coinvolgimento e la programmazione degli interventi innovativi che il libero consorzio porrà in essere.