Si è svolta giorno 27 luglio presso la suggestiva ed incantevole cornice di Villa Giuliana la Cerimonia del Passaggio della Campana del Club Service Inner Wheel Licata. In una atmosfera ricca di emozioni, la Presidente uscente Mariantonietta Frumento, dopo aver pronunciato un commovente discorso di commiato, ha mostrato al pubblico con un video esplicativo tutti i servies effettuati e gli eventi svolti nel corso dell’anno inner 2021/22. Con parole cariche di apprezzamento, la Presidente Mariantonietta ha espresso riconoscenza e gratitudine a tutte le socie per la fattiva collaborazione. Si è così giunti al passaggio del collare che ha sancito il definitivo subentro della nuova Presidente Anna Dainotto La Rocca che, dopo aver ringraziato la Presidente uscente e tutte le socie e il socio onorario Nella Alescio per il consenso ricevuto ha esposto un esaustivo discorso programmatico col quale sono stati definiti gli obiettivi, gli eventi e i service da realizzare in linea con il tema dell’anno inner 2022/23 “WORK WONDERS” (Fare meraviglie) ha presentato i membri del nuovo comitato esecutivo:

PRESIDENTE: Anna Dainotto La Rocca

VICE PRESIDENTE: Delizia Alescio Scaglione

SEGRETARIA: Rosaria Greco

TESORIERA : Giuseppina Giglia

ADDETTA STAMPA: Caterina Ortega

ADDETTA SER. INTERNAZIONALE: Ina Sciria Dainotto

CONSIGLIERI: Francesca Pintacorona Alaimo, Yvonne Comparato, Angelica Ciotta Falsone, Rita Vinciguerra Provenzani, Adele Peritore Giandelia, , Mimma Santoro Salviccio, Francesca Di Falco Milanese.

DELEGATE AL COMITATO DEL DISTRETTO: Anna Dainotto La Rocca, Antonina Garofalo Buttitta-

DELEGATE SUPPLENTI AL COMITATO DEL DISTRETTO: Ezia Lanteri, Maria Polizzi Modica.

RESPONSALILE INTERNET: Fabiola Amoroso Gaglio.

Hanno presenziato alla cerimonia la Governatrice del Distretto 211 Lucia Di Paola Guzzardi, le autorità dei Club Service Inner: Caltanissetta, Gela, Piazza Armerina, Ragusa Contea Di Modica, dei club Rotary e Interact e dell’associazione Fidapa Licata. La serata è proseguita con una allegra conviviale che ha contribuito a consolidare i rapporti di amicizia tra tutti gli intervenuti , si è conclusa con il taglio della torta.