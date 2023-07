Pubblicità

Makehub Licata annuncia la seconda edizione di Animare Licata, festival con riflessi cinematografici.

La seconda edizione del nostro festival “Animare” è alle porte! E con essa, tornano i talk con tanti ospiti speciali e i fantastici workshop che si terranno nella sede di Make Hub a Licata!

Animare Licata è un progetto organizzato dalla nostra associazione e un gruppo di professionisti del settore che vantano collaborazioni con Netflix e Pixar con l’obiettivo di promuovere l’arte e la cultura cinematografica dell’animazione, valorizzare giovani talenti e film di alta qualità, con un spiccato orientamento verso il mondo autoriale e sperimentale, che si terrà a Licata dal 13 al 16 Luglio. L’evento ha il patrocinio del Comune di Licata.

I workshop di questa edizione: Laboratori di Animazione per Bambini, Anime, 2D Effect con tutor d’eccezione, trovi tutti i dettagli sul sito di Animare Licata.

Gli ospiti della seconda edizione di Animare Licata: Misu Yamaneko Vive da più di 10 anni in Giappone e lavora come storyboard artist e regista principalmente per anime ma anche per videogiochi. Come storyboard e regia ha lavorato per un episodio di Pokemon Sun & Moon, come regia all’ episodio 10 di Yurei Deco dello studio Science Saru. Ha lavorato a diversi anime come animatrice tra cui Vinland Saga, The Promised Neverland, Overlord II, Merc Storia, etc. Nei videogiochi ha lavorato come storyboard per le cutscene e in game motion director per il gioco Bleach Brave Souls. Ha inoltre lavorato come storyboard artist per un recente gioco Capcom. Nel 2020 riceve un premio speciale dal Tokyo Government come migliore Pitch originale. Attualmente collabora come regia ed aiuto produzione all’ anime di Murakami Takashi, 6 Heart Princess. Insegna animazione con CG Spectrum.

Simone Di Rocco nasce nel 1994 a Casoli (Chieti) e inizia immediatamente a disegnare. Si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino nel 2017 con “Humus”, cortometraggio vincitore del premio Laganà al Cartoons on the Bay dello stesso anno. Dopo uno stage presso gli studi Cartoon Network di Londra avvia la sua attività di animazione freelance lavorando con Antimatter di Emanuele Colombo, diventando animatore 2D tradizionale lead su numerosi progetti dello studio milanese. Oggi porta avanti collaborazioni continuative con clienti e professionisti italiani ed esteri, fra i quali Titmouse Inc. di Los Angeles che lo coinvolge in produzioni come Love Death & Robots, Vox Machina, Pantheon. Partecipa anche alla produzione della serie Netflix “Strappare lungo i bordi” firmata da Zerocalcare.

Giacomo Zingaro Animatore 2D e VFX Artist per Netflix Cecilia Petrucci, Laureata nel 2015 ha poi iniziato a lavorare come artista freelance 2D in modo polifunzionale. Ha iniziato come animatrice, poi è diventata più affine in visdev, principalmente coinvolto nel layout e nella pittura BG per l’industria d’animazione. Si occupa anche di visual storytelling nel mondo dei fumetti. Insegnante all’idea accademy, layout and background artist da Golden wolf, spa studio e warner bros.

Vallaround Creative Contents, studio di produzione e service di animazione, focalizzato su storytelling e contenuti creativi transmediali.Offrono numerosi servizi come motion graphics, paperless, cut-out, animazione 2d-3d ed effetti visivi. Siamo specializzati nella pipeline e nella tecnologia Toon Boom.

Lo studio produce contenuti digitali di ogni tipo ,estratti animati per lungometraggi ,ident televisivi, video aziendali, serie tv, edutainment, virali per il web, trailer animati, grafica e contenuti per app. Vallaround è anche una struttura che si occupa di formazione e consulenza di alto livello nel campo dell’animazione, e il suo fondatore Federico Vallarino è il responsabile per il territorio italiano ed i Balcani della software house canadese, Toon Boom AnimationI Inc, che sviluppa prodotti per la creazione di contenuti per l’animazione.

Sincromie è una casa di produzione video, è una digital factory, è un lab di graphic design dove un team di talenti collabora a stretto contatto, integrando esperienze e skill su progetti crossmediali. Sincromie è tutto questo: uno studio creativo multidisciplinare.

ll Festival sta richiamando l’attenzione di numerosi professionisti del settore e appassionati del mondo dell’animazione che stanno prenotando il soggiorno a Licata per assistere e partecipare ai workshop nonchè alla proiezione dei corti in gara.

Sono arrivati ben 258 cortometraggi da varie nazioni, tra cui Stati Uniti, Giappone, Francia, Spagna e molti altri, rendendo l’evento un vero e proprio punto di incontro per gli amanti dell’animazione a livello internazionale.

E le sorprese non sono finite: dal 7 al 10 Settembre Animare Licata Animation Film Festival sbarca alla Maddalena con Animare off.