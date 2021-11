Pubblicità

Angelo Vittorioso, dj e produttore licatese di 27 anni, sarà uno dei protagonisti di “Snow Week”, evento in programma a Marilleva 1400 dal 4 all’8 dicembre.

L’evento, interamente realizzato sulla neve, è dedicato allo snowboard ed apre la stagione 2021.

Ben quattro notti di musica e performance e 5 giorni di neve sui 156 chilometri della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, la più grande del Trentino e patrimonio Unesco. Angelo Vittorioso animerà le serate, insieme ad altri dj che arrivano da ogni parte d’Italia.

Angelo Vittorioso fa Tech House e Minimal Deep Tech da quando aveva 16 anni. Ha iniziato come dj nelle feste private, ed è via via cresciuto professionalmente. Ora collabora con varie organizzazioni di eventi in Sicilia.

Lo Snow Week è, per lui, il primo evento fuori dalla Sicilia e, ovviamente, non vede l’ora di parteciparvi.