L’ex presidente del Consiglio comunale Angelo Vincenti ha affidato ad un post social la propria preoccupazione sul sito di contrada Piano Bugiades.

“Ieri riflettevo su un avvenimento/ritrovamento che ritengo dimenticato da tutti, a proposito del principio d’incendio scoppiato al centro di stoccaggio in contrada Piano Bugiades, ma qualcuno si è ricordato dei ritrovamenti bellici del 2011 in quelle zone?? Quell’area che dicono tutta bonificata, lo è stata veramente?? Mi ricordo di tonnellate di proiettili e di una quantità smisurata di bombe da mortaio, di un andirivieni di mezzi che trasportavano i residuati bellici in una determinata zona per farli brillare. Non sarebbe un ulteriore elemento per spingere chi di competenza a ripulire l’intera zona con urgenza????? Spero che questo mio piccolo input possa accendere le menti eccelse di chi non dovrebbero neppure dormire la notte pensando a cosa potrebbe accadere se i due problemi venissero a fondersi”.