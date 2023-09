Pubblicità

Non dovrebbe passare molto tempo prima della sostituzione dell’ormai ex assessore Salvatore Manuello che ha lasciato l’incarico per motivi di natura personale.

Sarebbe infatti già stato individuato il nuovo componente la Giunta guidata dal Sindaco Angelo Balsamo che prenderà le stesse deleghe prima detenute da Manuello. Voci sempre più insistenti, parlano infatti di una imminente nomina del dottore Angelo Trigona, primario del reparto di Radiologia dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso e più volte direttore sanitario del presidio. Scelta che sarebbe stata condivisa anche dalla maggioranza del Consiglio Comunale.