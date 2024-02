Pubblicità

Ci ha lasciati il Dott. Angelo Parla nipote e omonimo del Tenente Di Vascello Angelo Parla, al quale è intitolata la scuola del quartiere Oltreponte.

Nato a Licata il 9 Dicembre 1940 e deceduto il 13 Febbraio 2024. Laureato in Giurisprudenza, vanta una carriera davvero importante: ha ricoperto il ruolo di segretario presso i Comuni di Acerra, Ercolano e Torre Del Greco ed ha concluso la sua brillante carriera svolgendo il ruolo di segretario generale del Comune di Napoli, con sindaci Bassolino e Iervolino.

Sposato e padre di due figlie, si è spento, serenamente e circondato dall’affetto dei propri cari, a Durazzano, in provincia di Benevento, dove risiedeva.

Persona stimata ed amata da quanti lo hanno conosciuto e da tutta la comunità durazzanese, dove per tutti era “il segretario”.

Lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutta la famiglia.

A Licata risiedono la sorella e i due fratelli.