Con una nota ufficiale, il parlamentare regionale Angelo Cambiano ha voluto esprimere soddisfazione per un altro traguardo raggiunto per la città di Licata. Questo il testo: “Nell’ultima manovra finanziaria della Regione Siciliana è stato approvato un mio emendamento che assegna un contributo al Comune di Licata per la realizzazione di un’area fitness outdoor comprensiva di pista di atletica leggera ed area giochi bambini.

Con Decreto dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, D.D.G, n. 2732/S5 del 12.09.2024, è assegnata al Comune di Licata la somma di € 294.000,00.

Al fine dell’impegno delle somme stanziate relative all’opera ed approvazione del progetto, il Comune di Licata dovrà, entro il termine perentorio di 60 gg, trasmettere il progetto esecutivo e lo studio di fattibilità economica per l’intervento finanziato.

Si tratta di un contributo importante che consentirebbe da una parte la riqualificazione urbana, ma dall’altra la promozione ed il sostegno della cultura dello sport, elemento imprescindibile e determinante per la tutela della salute e per il benessere psico-fisico di tutte le generazioni”.