Con una nota ufficiale, l’Onorevole regionale Angelo Cambiano ha comunicato lo stanziamento di 70.000 euro per l’acquisto di bus elettrici, mezzi di trasporto per disabili e/o mezzi tecnici. La scelta dell’Amministrazione Comunale è ricaduta su quest’ultimi. Di seguito la nota ufficiale.

“In seguito alla pubblicazione del DRS (Decreto Responsabile del Servizio) nr. 456 del 21/11/2023, è stata assegnata al Comune di Licata la somma di 70.000 euro finalizzati all’acquisto di bus elettrici, mezzi di trasporto per disabili e/o mezzi tecnici.

Si tratta di uno stanziamento inserito nella la legge regionale di approvazione del bilancio della Regione per il triennio 2023-2025 grazie ad un emendamento a mia firma.

L’emendamento in parola stanziava una dotazione finanziaria in favore del Comune di Licata al fine di acquistare mezzi di cui alle categorie sopra indicate. La scelta dell’Amministrazione Comunale, giusta delibera di Giunta nr. 149 assunta in data 14/10/2023, è ricaduta sull’acquisto di mezzi tecnici quali un trattore, un decespugliatore, una fresa, una spazzatrice di raccolta e un carrello elevatore. Continuiamo a lavorare nell’interesse esclusivo della nostra Comunità”.