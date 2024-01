Pubblicità

“Venga proclamato lo stato di emergenza per Licata. Non è il tempo di cercare responsabilità, oggi va spento l’incendio e salvaguardata la salute dei licatesi. Poi si potrà pensare ad altro. Ma intanto, lo ripeto, si proclami lo stato di emergenza”. Così, intervenendo in diretta streaming su Lanterna Tv si è espresso il parlamentare regionale Angelo Cambiano.