Sono stati diversi i temi affrontati dal parlamentare regionale Angelo Cambiano nel corso di una conferenza stampa trasmessa in diretta sul canale YouTube di Lanterna Tv all’interno di uno spazio autogestito.
Ecco l’integrale della conferenza.
Acqua, rifiuti, Marina: la conferenza di Angelo Cambiano (video)
Sono stati diversi i temi affrontati dal parlamentare regionale Angelo Cambiano nel corso di una conferenza stampa trasmessa in diretta sul canale YouTube di Lanterna Tv all’interno di uno spazio autogestito.