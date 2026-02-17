ADV

Si è conclusa con un segnale di forte coesione l’assemblea elettiva della Delegazione Confcommercio di Licata e Palma di Montechiaro. Alla presenza dei vertici provinciali dell’Associazione — il Presidente Giuseppe Caruana, il Vicepresidente vicario Gero Niesi e il Direttore Antonio Giardina — è stato eletto all’unanimità Angelo Biondi quale nuovo Presidente della Delegazione territoriale.

Ad affiancare Biondi nel nuovo organo direttivo saranno i delegati Calogero Zuppardo e Vincenzo Di Rosa, scelti per dare nuovo impulso all’azione sindacale in un’area strategica della provincia.

Il Presidente Giuseppe Caruana: « L’assise assembleare di una delegazione territoriale rappresenta da sempre un momento di democrazia e confronto vitale per la nostra comunità imprenditoriale. A Licata, realtà d’eccellenza e snodo nevralgico del tessuto economico agrigentino, Confcommercio inaugura oggi un nuovo corso.

Queste le prime dichiarazioni affidate ai social del neo Presidente della delegazione territoriale.

“Tengo a precisare che questa carica non l’ho cercata: mi è stata proposta e, dopo un momento di riflessione, ho scelto di accettarla con senso di responsabilità e spirito di servizio.

Da sempre sono convinto che, in un territorio avaro di opportunità occupazionali come il nostro, ogni attività imprenditoriale — piccola o grande che sia — rappresenti un presidio di vita, di dignità, di speranza, oltre che lo zoccolo duro del tessuto economico e sociale della comunità.

Chi fa impresa oggi va incoraggiato, ascoltato e sostenuto. Una saracinesca che si abbassa, un’insegna che si spegne, un’attività che chiude, un posto di lavoro che si perde: è una sconfitta per tutti.

Per questo il mio impegno sarà orientato a dare voce e rappresentanza alle legittime istanze di un comparto che, mai come ora, vive una fase di così forte difficoltà.

A tutti gli operatori economici di Licata e di Palma di Montechiaro — indipendentemente dall’adesione o meno a Confcommercio — rivolgo l’invito a contattarmi senza indugio. Sarò lieto di ascoltare la vostra voce”.