Appello ai Consiglieri Comunali di Licata da parte del Presidente della sezione territoriale di Confcommercio Angelo Biondi.

Oggetto: Urgente iniziativa consiliare per l’adesione alla Rottamazione Quinquies 2026 – Scadenza 31 marzo 2026.

Gentili Consiglieri Comunali,

Visto il silenzio dell’Amministrazione Comunale – Sindaco e Giunta – da noi, nei giorni scorsi, sollecitata ad avviare l’iter per l’adozione del Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate locali (Rottamazione Quinquies 2026), atto indispensabile per consentire a imprese e cittadini di accedere alla misura;

Considerato il poco tempo a disposizione, poiché, se entro il 31 marzo non si adotta il citato Regolamento, si vanifica la possibilità di avvalersi della legge;

Tenuto conto che lo Statuto comunale (art. 18, c. 10) e il Regolamento del Consiglio (art. 13) vi attribuiscono il potere di presentare proposte di deliberazione di iniziativa consiliare su tutte le materie di competenza del Consiglio;

Rivolgiamo a ciascuno di voi un sentito appello affinché esercitiate pienamente le prerogative che lo Statuto e il Regolamento vi attribuiscono, presentando al più presto una proposta di deliberazione di iniziativa consiliare, completa del citato regolamento, e richiedendo una convocazione urgente del Consiglio Comunale.

La situazione economica del territorio è grave: molte attività sono in difficoltà, i consumi calano, i costi aumentano e il rischio di ulteriori chiusure è concreto. La Rottamazione Quinquies rappresenta uno strumento immediato per sostenere la tenuta economica e sociale della città.

In tale contesto, vi chiediamo di assumere una posizione chiara e responsabile a tutela delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie licatesi.

Il Consiglio Comunale ha oggi la possibilità – e la responsabilità – di dare una risposta concreta al territorio. Ogni giorno perso avvicina Licata al rischio di non poter più attivare la misura, privando cittadini e imprese di un’opportunità fondamentale.

Confcommercio conferma la propria disponibilità a collaborare con tutti i gruppi consiliari per la stesura tecnica del regolamento e per ogni attività di supporto e informazione ai contribuenti.

Il Presidente della Delegazione Licata – Palma di Montechiaro – Angelo Biondi