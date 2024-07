Pubblicità

Il primo cittadino Angelo Balsamo rilancia con un nuovo intervento sulla proficua attività di Governo.

“Stiamo asfaltando le strade, abbiamo recuperato la pista dell’Elisoccorso (e altri si sono presi il merito), stiamo restituendo il decoro urbano, stiamo cercando di far pagare le tasse a chi non le ha mai pagate e di non far fare ristorazione a chi occupava strade e piazze abusivamente e non aveva i requisiti per lavorare da pizzeria o ristorante. Stiamo potando gli alberi, ad ottobre riapriremo il canile, abbiamo salvato i finanziamenti del PNRR. Non ci aspettiamo dall’opposizione gli applausi ma nemmeno che si allei con chi non rispetta le regole pur di guadagnare qualche “mi piace” su Facebook. Questa non è politica ma becero opportunismo e mi vergogno per chi si comporta così”.

Il sindaco avv. Angelo Balsamo, è voluto intervenire ancora una volta visto il clima pesante che si è creato dopo gli attacchi da parte di consiglieri dell’opposizione vecchia e nuova, e quella nuova comprende consiglieri eletti nelle liste che lo appoggiavano, ex assessori che hanno già cambiato casacca nel giro di pochi mesi.

“Alle licatesi ed ai licatesi – ha proseguito il Sindaco Balsamo – questi consiglieri o ex assessori dovranno spiegare i veri motivi. Tutti hanno capito che non è il sindaco Balsamo il loro problema, ma quello che hanno promesso a loro stessi e agli altri che non riescono a mantenere. Ho letto post sui social di esercenti che hanno scritto anche a Sua Eccellenza il Prefetto, ex sindaci che fanno finta di non sapere che le leggi vanno applicate. Se pensano con queste aggressioni sui social di fermarmi si sbagliano di grosso. Perché le persone che pagano le tasse e che vogliono una Licata migliore stanno apprezzando il nostro lavoro. Alla nuova coppia di opposizione, i consiglieri Callea e Lanza, dico che vivono in una realtà parallela. Le strade di Licata non sono vuote, il centro storico non è deserto. La città è viva e si diverte, forse sono troppo accecati dalle loro aspettative personali, o dai loro problemi per vedere quello che accade ogni giorno. Mi vergogno di politici che non riescono ad andare oltre il loro interesse personale. Per me la politica è un’altra cosa. E gli insulti, le parolacce, le fake news rivelano quello che sono capaci di fare. Penso che chi li ha votati si è amaramente pentito. Sarà mia cura – conclude il Sindaco Balsamo – rendicontare ancora di più quello che stiamo facendo insieme agli Assessori e ai Consiglieri di maggioranza nell’interesse supremo di molti e non di pochi che stanno al mare a scrivere post mentre noi lavoriamo senza sosta. Oggi saremo in Prefettura convocati da Sua Eccellenza il Prefetto Dott. Filippo Romano che è informato di quanto sta accadendo a Licata”.

Avv. Angelo Balsamo – Sindaco di Licata