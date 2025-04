Andrea Burgio è il nuovo assessore della Giunta Balsamo. Prende il posto di Salvo D’Addeo. Questa mattina il giuramento al Carmine alla presenza del vicesindaco Trigona, dell’assessore uscente e della Presidente del Consiglio, Anna Triglia. Per Burgio sostanzialmente arrivano le stesse deleghe di D’Addeo. “Ringrazio l’assessore uscente per il lavoro svolto – le prime parole di Burgio – e il Sindaco per l’incarico assegnatomi”. L’intervista del nuovo assessore e della Presidente del Consiglio è disponibile sulla pagina Facebook di Lanterna Tv.