Ancora una rissa a Licata. Il fatto stavolta si è verificato nella centralissima Piazza Gondar. Per cause ancora in corso di accertamenti da parte delle forze dell’ordine, la colluttazione avrebbe riguardato diversi giovani. Sul posto gli agenti del commissariato di Polizia che hanno avviato le prime indagini. Presenti in Piazza Gondar anche equipaggi dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia municipale.