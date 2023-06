Pubblicità

Ancora un incendio di rifiuti in zona Pisciotto. Lungo la Strada provinciale 67 è stato infatti appiccato il fuoco al cumulo di spazzatura che stanzia ormai da tempo. Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina che hanno faticato non poco per domare le fiamme. Quello odierno, segue di pochi giorni il rogo di contrada Carrubbella Santa Zita in zona Rocca.