Seconda notte consecutiva di incendi a Licata. Dopo il rogo che ha danneggiato un furgone di un’azienda ittica, stavolta è toccato ad un’utilitaria, una Citroen C3 di un operaio licatese di 46 anni parcheggiata in via Torricelli, in pieno centro. Da una prima ricognizione espletata da Carabinieri e Vigili del Fuoco non sono state riscontrate tracce di inneschi o liquido infiammabile ma la pista del dolo sembra essere la più battuta dalle forze dell’ordine.