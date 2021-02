Agrigento – Non si arresta l’attività di contrasto al traffico di droga “3.0” per i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento che, a seguito di attività investigativa mai interrotta e canalizzata nel mondo del web, hanno intercettato altri due pacchi spediti con corriere espresso e provenienti direttamente dalla Spagna, carichi di sostanza stupefacente. I plichi, contenenti la droga, sono stati scoperti dai militari dell’Arma a carico di due giovani incensurati, di cui uno agrigentino, sorpreso a ritirare un pacco contenente 200g di hashish, l’altro residente a San Cataldo (CL) trovato in possesso di un pacco ricolmo con 250g di marijuana e quattro piante della stessa sostanza detenute nell’abitazione. Il tutto è stato posto sotto sequestro. I due giovani, disoccupati, sono stati arrestati e posti ai domiciliari. L’ipotesi di reato contestata è la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Analogamente i carabinieri di Gela intercettavano un terzo plico, contenente 100g di hashish, arrestandone il destinatario.