Anche Licata è stata in qualche modo “direttamente coinvolta” nei festeggiamenti per la conquista del 19° scudetto dell’Inter. Mister Antonio Conte ha infatti menzionato in una sua storia su Instagram un nostro concittadino, Antonino Bonfissuto, che aveva incontrato il tecnico nerazzurro appena scudettato all’esterno della Pinetina nello scorso mese di Ottobre 2019.