Questo l’annunciodella Polizia municipale sul ritorno alla didatticain presenza a partire da domani.

“Si informa la Cittadinanza che è in stesura un’ordinanza a firma del Sindaco Dott. Giuseppe Galanti che revoca la sospensione delle attività didattiche in presenza; Si è preso atto, infatti, del venir meno del potere decisionale attribuito ai sindaci delle città “in zona arancione” che trovava fondamento giuridico in una Ordinanza del Presidente della regione siciliana, oggi revocata dall’Onorevole Musumeci.

Quindi da domani 19 gennaio si torna a scuola in presenza senza distinzione di ordine e grado”.