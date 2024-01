Pubblicità

Questa la comunicazione appena diffusa da Anas.

“A causa di un incendio che sta interessando la discarica nei pressi della statale 115 ‘Sud Occidentale Sicula’, è temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto in prossimità del km 229,500 a Licata, in provincia di Agrigento.

Al momento il traffico veicolare viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto”.