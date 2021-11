Pubblicità

Dopo la comunicazione dello stanziamento da oltre 313 milioni di euro per l’ammodernamento delle reti idriche in varie Province annunciato dal viceministro Giancarlo Cancelleri, l’ex Sindaco Angelo Cambiano ha rilasciato una breve dichiarazione. “Invito l’amministrazione comunale a battersi per tutelare il territorio e non perdere preziose opportunità. In considerazione del fatto che abbiamo ancora una mortificante turnazione idrica e zone della città che rimangono a secco per intere settimane causa condotte “colabrodo”. E’ un’opportunità storica – conclude Cambiano – Che non venga sprecata come tante altre purtroppo”.