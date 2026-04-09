L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza sugli aggiornamenti del PAI (Piano per l’Assetto Idrogeologico), lo strumento che individua le aree a rischio e stabilisce le regole per costruire e intervenire sul territorio in condizioni di sicurezza.

“Grazie agli studi tecnici effettuati, oggi sulle aree del Vallone Safarello e del Torrente La Manca abbiamo finalmente un quadro chiaro e aggiornato del rischio idraulico si legge in una nota – Un risultato concreto che consente di superare incertezze e rigidità del passato, permettendo in molti casi di intervenire con maggiore facilità e tempi più rapidi, sempre nel rispetto della sicurezza.

Gli studi hanno inoltre evidenziato criticità importanti legate alla presenza di canaloni ostruiti, vegetazione e carenza di manutenzione. Un elemento fondamentale che ci consente oggi di programmare interventi mirati e richiedere nuovi finanziamenti per la pulizia e la messa in sicurezza del territorio.

Per il Canale Mollarella – continua la nota dell’Esecutivo – è stata invece individuata un’area di attenzione: un passaggio necessario per approfondire ulteriormente la situazione e intervenire in modo strutturale.

L’obiettivo è chiaro: meno burocrazia inutile, più interventi concreti, più sicurezza e più sviluppo per la nostra città”.