Chiarimento tra il Sindaco Balsamo e la sezione cittadina della Lega. Ecco la nota del partito.

Chiarita durante il vertice di maggioranza di ieri, la questione politica tra la Lega Salvini premier e il sindaco Balsamo che guida l’amministrazione.

C’è stato un evidente malinteso sulle indicazioni di voto date in sezione in ordine alla mozione sulla ztl in corso Vittorio Emanuele. Tant’è che solo per errata interpretazione delle indicazioni date il consigliere Federico si è astenuto. A riprova, Infatti, l’altro consigliere Enzo Graci ha votato con l’amministrazione mentre la consigliera Ortega era assente per impegni di lavoro. I tre consiglieri e l’assessore Platamone, a cui si rinnovano la nostra fiducia per operato svolto, sono pronti a lavorare nell’interesse della squadra.

Dalle incomprensioni si è pronti per ripartire in maniera coesa con piena fiducia nell’operato del

Sindaco Balsamo.

Così in una nota la sezione cittadina della Lega Salvini Premier.