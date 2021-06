Pubblicità

Siamo alle porte di una stagione estiva che (lo sarà per altri, non per noi) dovrebbe essere quella della ripresa per il turismo e l’economia. Licata è però ferma, immobile. Stretta in un degrado e in uno stato di abbandono senza precedenti. Molti quartieri e rioni della città sono ai limiti della decenza, in periferia come in centro. Le grida di aiuto e di allarme di operatori turistici e di titolari di attività ricettive sono costanti ma tali rimangono. Nessuno all’interno del Palazzo sembra ascoltarli. Alle parole mai seguono azioni. Si sta programmando il minimo indispensabile (pulizia spiagge, servizio bagnini) per la stagione estiva che sta per iniziare?

Ciò che salta subito all’occhio sono le condizioni indegne del verde. Erbe infestanti e sterpaglie hanno invaso strade, interi quartieri e sommerso l’arredo urbano. Intere vie (Mauro De Mauro, il Villaggio Agricolo solo per citarne due) sono intransitabili, le strade di accesso al mare sommerse di spazzatura e simili ad una giungla più che ad un tracciato extraurbano. Se parli col Comune, ti dicono che sui marciapiede l’Ente non può intervenire perchè la scerbatura spetta alla società che si occupa del servizio rifiuti. Ma di cosa stiamo parlando?? Ci sono penali, capitolati di appalto da rispettare e far rispettare. E se il gestore è inadempiente, il Comune deve sostituirsi addebitando poi le spese sostenute. Davvero neanche questo si riesce a fare in questo Comune? Davvero non si riesce a mettere insieme una squadra di operai comunali per togliere l’erba dalle strade e bonificare i marciapiede? Davvero siamo caduti così in basso? Non stiamo parlando di interventi clamorosi, parliamo di ordinaria amministrazione, di pulizia dei quarteri. Delle basi su cui si fonda (si dovrebbe fondare) un’azione amministrativa. E non regge la solita tarantella del “non ci sono soldi”, perchè per questi lavori non servono soldi ma una semplice programmazione e l’organizzazione di turni di lavoro. Nessuna formula magica, nessun mircaolo. C’è un piano di intervento per la bonifica della città? Rivolgiamo una domanda a chi ci amministra: siete contenti di vivere in questa città? Vi piace Licata così com’è adesso?

Questa forse sarà l’estate della ripresa dopo due anni di pandemia. Per gli altri però, non per la nostra abbandonata e sporca Licata.

Giuseppe Cellura