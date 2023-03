Pubblicità

AMMINISTRATIVE, LA DC SI ESPRIME ESCLUSIVAMENTE CON I COMMISSARI CITTADINI

La DC è impegnata, con spirito di abnegazione, nell’individuazione dei vari candidati sindaci e nella composizione delle liste per le prossime elezioni amministrative in diversi comuni siciliani. “Questo percorso, come normale che sia, lo si sta facendo in collaborazione con le forze politiche e civili compatibili con i nostri valori, con le nostre idee e rispettando soprattutto le peculiarità e le affinità locali – dichiara Carmelo Pace capogruppo DC all’Ars -. Le trattative, le esternazioni, le uscite ufficiali sono affidate esclusivamente ai commissari cittadini DC, alla deputazione e soprattutto al commissario regionale Totò Cuffaro”.

“In merito alle imminenti competizioni comunali che coinvolgono 14 comuni agrigentini, così come gli altri comuni siciliani, occorre chiarire che le altre dichiarazioni, le auto candidature, annunciate da taluni, non hanno alcuna valenza politica e sono frutto soltanto delle, seppur legittime, aspirazioni personali. Il percorso di crescita della DC intende continuare nel solco della serietà, della lealtà e del rispetto dei ruoli”, conclude Pace.