9 settembre 2020 – “Abbiamo presentato ufficialmente la lista dei candidati della Lega in vista delle prossime elezioni amministrative ad Agrigento.

Insieme a Fratelli d’Italia e alla lista Con Daniela Catalano sindaco, a supporto di un concreto progetto di cambiamento che abbiamo fortemente voluto, e che vede in Daniela Catalano il sindaco ideale per la città.

Tanto entusiasmo, anche per essere riusciti a coinvolgere, così come da indicazione del nostro leader Matteo Salvini, la società civile. Nessun cambiamento reale può non passare dalla proposta di un nuovo consiglio comunale, perciò abbiamo volutamente ed orgogliosamente puntato ad un mix tra esperienza e novità. Tra le nostre fila, infatti, abbiamo accolto alcuni professionisti, come medici e avvocati, giovani, impiegati, cittadini impegnati nel sociale, membri delle forze dell’ordine, gente che veramente affronta ogni giorno le problematiche sociali della nostra terra e che credendo nel buon governo hanno deciso di mettersi a disposizione della collettività.

Unica consigliere comunale uscente la nostra capogruppo Rita Monella, che guida la lista tra le cui fila trova posto con grande senso di responsabilità anche l’attuale Commissario Provinciale Massimiliano Rosselli, a conferma dell’impegno del partito, e definita grazie al contributo del Vice Commissario provinciale Silvio Alessi.

Ringrazio tutti i candidati per esserci con impegno e passione, l’on. A. Pagano per la collaborazione fattiva e il segretario regionale sen. Stefano Candiani per credere nelle potenzialità di riscatto della nostra terra.

Ci impegneremo per portare con forza e passione il nostro messaggio a tutti i cittadini di Agrigento, che non meritano di vivere in una città relegata agli ultimi posti di tutte le classifiche nazionali, ma di essere guidati da un’amministrazione competente e capace di mettere al primo di posto le loro necessità. Per questo, l’unico voto utile è il voto dato alla Lega”.

Lo afferma in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare Lega Salvini.

Di seguito i candidati componenti la lista della Lega al Consiglio comunale a supporto di Daniela Catalano.

Rita Monella, Massiminiano Rosselli, Concetta Sala, Salvatore Cuntreri, Cristian Licata, Sonia Dalli Cardillo, Caterina Caravella, Serenella Bianchini, Vincenza Barrale, Alessandro La Mattina, Giovanni Umile, Rosaria Sodano Carrabba, Erika Agnello, Manuel Samaritano, Corrado Sbezzi, Angelo Uttilla, Antonino Maragliano, Gabriele Terrasi, Francesco La Porta, Paolo Antonio Fragapane, Maria Assunta Rita Chianetta, Salvatore Albanese, Antonino Russa, Lucia Antonino