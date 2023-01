Pubblicità

Riceviamo e pubblichiamo un intervento dell’ex consigliere comunale Giuseppe Federico.

“Tutti siamo consapevoli che nella prossima primavera avranno luogo le elezioni amministrative che decideranno a quale candidato Sindaco il popolo darà la fiducia per amministrare questa città, quindi i vari operatori politici locali sono in piena campagna elettorale, incontri, riunioni, accordi e strategie, chi più ne ha più ne metta. Ora diciamo che tale fermento è da considerarsi nella normalità, ma ci sono cose che non riuscirò mai a capire.

Come mai svariati europarlamentari vedono nella persona dell’on. Annalisa Tardino alte capacità di competenze e professionalità al punto di candidarla come persona idonea a ricoprire il ruolo di Vice Presidente del Parlamento Europeo, mentre a sud dell’Europa e precisamente a Licata, molti pur volendo partecipare ad una coalizione politica contro la candidatura Balsamo/Pullara, non si chiedono il perché delle scelte politiche di Annalisa, lontana da quella coalizione? Senza riferire certi commenti. Certi discorsi mi fanno capire perché ci ritroviamo nel degrado totale”.

Giuseppe Federico – ex consigliere comunale