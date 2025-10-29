Grace Sambito, giovane neolaureata di Licata, ha ricevuto lo scorso 24 ottobre la pergamena del Premio America Giovani promosso dalla Fondazione Italia USA. La cerimonia, ospitata presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, ha visto numerosi studenti insigniti di questo prestigioso titolo per il loro percorso universitario d’eccellenza.

Le vincitrici ed i vincitori vengono ogni anno selezionati dalla Fondazione tra le banche dati delle università italiane, secondo precisi parametri indicativi del talento accademico.

Per i destinatari del Premio, anche la possibilità di usufruire di una borsa di studio per la fruizione del master online “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy” , strumento utile per acquisire nuove competenze.