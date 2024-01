Pubblicità

Nuovo mezzo ambulanza per l’U.N.A.C di Licata. L’associazione nota sul tutto il territorio locale e non solo, grazie ai sacrifici del direttivo e di tutti i soci volontari, è riuscita ad ampliare il parco auto con una terza ambulanza che sarà operativa già dalle prossime settimane per la comunità licatese. Il responsabile Alessandro Guttadauro annuncia che “a breve arriverà un ambulanza di ultima generazione adibita al soccorso emergenza/urgenza, con l’auspicio di iniziare un nuovo servizio di eccedenza 118 cioè ambulanze in supporto a quelle presenti in città del 118 regionale.

Si ringrazia per il contributo volontario assicurativo dell’agenzia di assicurazione di Antonio Moio”.