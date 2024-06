Pubblicità

Un’ambulanza del 118 in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, chiamata per un intervento in uno degli stabilimenti balneari della Poliscia, ha avuto serie difficoltà per raggiungere il sito a causa dell’elevatissimo traffico incontrato dall’uscita della bretella e per tutto viale Kokalos, l’arteria principale di Mollarella. Decine di auto erano infatti parcheggiate in sosta selvaggia e hanno finito per restringere la carreggiata in questa prima domenica d’estate. Gli operatori del 118 sono stati quindi costretti a lasciare il mezzo sanitario e procedere a piedi per raggiungere lo stabilimento. La viabilità in ingresso ed in uscita da Mollarella, soprattutto nelle giornate del fine settimana, va regolamentata per evitare casi come quello odierno in cui un mezzo sanitario può ritrovarsi impantanato nel traffico.