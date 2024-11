È avvolto nel mistero il decesso di una giovane di 32 anni in contrada Piano Cannelle a Licata. La donna sarebbe stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione in una zona residenziale alla periferia della città. Il decesso è stato constatato dal personale medico giunto in contrada Piano Cannelle a bordo di un’ambulanza del 118 in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Nella zona è confluito un equipaggio dei Carabinieri e l’attività dei Militari dell’Arma è attualmente in corso. Si attende l’arrivo del medico legale.