Il Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanza Attiva, con sede in Licata presso l’Ospedale San Giacomo d’Altopasso che tutela, promuove i diritti dei cittadini nell’ambito dei servizi sanitari e assistenziali e che contribuisce ad una più umana, efficace, razionale organizzazione del servizio sanitario nazionale ha inviato, con mail, un nota, con cortese urgenza l’8 e il 10 c.m., a: Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, all’Assessore Regionale alla Sanità, al Commissario Straordinario dell’Asp, al responsabile del 118 di Agrigento e Caltanissetta, sottolineando la necessità, l’urgenza di dotare il distretto Licata-Palma, dell’importante postazione “salvavita” 118 medicalizzata.

Ciò vuol dire che nell’emergenza, quando un paziente con l’infarto deve essere trasportato nel minor tempo possibile presso la sala operatoria di Emodinamica di Agrigento, mancando attualmente il Servizio 118 medicalizzato cioè l’ambulanza con il medico a bordo, il cardiologo di turno nell’ospedale di Licata è costretto a mettersi in ambulanza nel tentativo di salvare la vita al paziente infartuato, lasciando scoperto l’intero Ospedale che rimane così privo di una figura importante come quella, appunto, del cardiologo.

Il TDM di Licata si augura che S.E il Prefetto, gli autorevoli organismi sanitari provinciali nonché l’on Assessore regionale sollecitati, si adoperino fattivamente mostrando, anche questa volta, sensibilità, comprensione, mettendo a disposizione presto possibile, quanto richiesto, con sollecitudine, costituendo tale ambulanza medicalizzata strumento salava vita per i casi di estrema necessita.

Con l’occasione si precisa che Il Tribunale dei diritti del malato ha un ruolo attivo nella redazione della Carta Europea dei diritti del malato ed è composto da volontari e professionisti che vogliono contribuire a tutelare i diritti delle persone fragili nella riforma dell’assistenza sanitaria affinché possa garantire prestazioni migliori.

Il Coordinatore responsabile del Tribunale per i diritti del malato Presso l’Ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata – Prof. Vincenzo Scuderi