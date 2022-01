Pubblicità

Riconferma per Giuseppe Patti che oggi ha ricevuto, in Campidoglio a Roma, la conferma del suo ruolo di “Ambasciatore del gusto per la pizza in Sicilia”. Il riconoscimento è stato concesso dall’associazione Doc Italy diretta da Tiziana Sirna.

Alla cerimonia sono stati confermati gli Ambasciatori già nominati negli anni passati, tra i quali lo steso Patti, e altri nuovi Ambasciatori che si distinguono per “la conoscenza delle materie prime, per la scelta di prodotti d’eccellenza che raccontano i loro territori, per una cucina sana che unisce tradizione e innovazione, per una continua ricerca e sperimentazione creativa, per una cultura profonda fatta di rispetto e tutela della natura e i suoi frutti, per prediligere piccoli artigiani e produttori, vanto e tesoro dell’Italia. Per essere Ambasciatori di saperi e sapori”.

Tra gli ambasciatori del gusto riconfermati. I pizzaioli Gino Sorbillo, Stefano Calligaris e Gabriele Bonci.