A poche ore dallo spegnimento dell’incendio che ha bruciato all’interno del centro di stoccaggio Omnia di contrada Piano Bugiades, arriva la presa di posizione di Fabio Amato del gruppo Restart-M5S.

“Relazione di un campionamento eseguita a 4 ore dallo scoppio dell’incendio. Cautela, occorre cautela anche nelle dichiarazioni.

Allo stato attuale né possiamo affermare che moriremo tutti di cancro, ne si puó dire che é tutto a posto.

Ho assistito a dichiarazioni frettolose anche da parte della politica, che sinceramente non mi sarei mai aspettato. Tutto ció rischia di sminuire la reale portata dell’evento e vanificare gli sforzi di chi in questo momento sta lavorando per far dichiarare lo stato di calamitá.

Non voglio fare polemica. Non é il momento. Ma sono molto arrabbiato.

La situazione non é per niente sotto controllo e non c’é bisogno dell’Arpa per comprendere che la qualitá dell’aria é pessima.

I nostri prodotti agricoli, qualora dovessero arrivare sui banchi di vendita, rischiano di rimanere invenduti.

Questa é una vera e propria calamitá “artificiale” creata dall’uomo malvagio, incosciente e spregiudicato.

Mi appello alle istituzioni, a tutti i livelli e di ogni colore politico, affinché mettano in campo il massimo sforzo per risollevare questa cittá in ginocchio”.