Dopo l’intervento dell’On. Di Mauro nel corso dell’ultima edizione TG di Lanterna TV, è arrivata la risposta del consigliere d’opposizione Fabio Amato attraverso un post Facebook. Questo il testo del post:

“Il Sindaco dimostra ancora una volta di essere un Re Mida al rovescio: chiede il soccorso politico dell’assessore Di Mauro, con la speranza di mettere una pezza, ma riceve in dote uno stizzito stop alla realizzazione del dissalatore a Licata. Ancora una volta l’improvvisazione e l’ostinatezza politica del primo cittadino rischiano di danneggiare la nostra città e favorire altri Comuni meno sprovveduti. Considerato che un dissalatore per città non è possibile facciamo tutto tra Agrigento e Porto Empedocle e, a questo punto, chiudiamo pure l’ospedale di Licata…tanto ad Agrigento c’è! Questa e’ la politica agrigentina che si ricorda di Licata solo durante le elezioni”.